Источник: больницу в Коммунарке проверяют после сообщения о минировании
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- РИА Новости
«На электронную почту ГКБ №40 в посёлке Коммунарка поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва», — заявил он.
Он добавил, что оперативные службы начали проверку лечебного учреждения. По его словам, персонал и пациентов больницы пока не эвакуируют.
При этом источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что поступили сообщения о минировании около десяти больниц в Москве, в том числе в Коммунарке.
Ранее главврач больницы в Коммунарке сообщил, что на лечении в больнице состоят 332 пациента. Коронавирус подтверждён у 198 человек.