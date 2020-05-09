Источник: больницу в Коммунарке проверяют после сообщения о минировании

Сотрудники правоохранительных органов проверяют городскую клиническую больницу в московском посёлке Коммунарка, где лечат пациентов с коронавирусом, из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«На электронную почту ГКБ №40 в посёлке Коммунарка поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва», — заявил он.

Он добавил, что оперативные службы начали проверку лечебного учреждения. По его словам, персонал и пациентов больницы пока не эвакуируют.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что поступили сообщения о минировании около десяти больниц в Москве, в том числе в Коммунарке.

Ранее главврач больницы в Коммунарке сообщил, что на лечении в больнице состоят 332 пациента. Коронавирус подтверждён у 198 человек.