Проценко назвал число лечащихся в Коммунарке пациентов с коронавирусом

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Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко назвал число лечащихся в медицинском учреждении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Проценко назвал число лечащихся в Коммунарке пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Проценко в Facebook, часть больных находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), а некоторые подключены к аппаратам для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Уточняется, что на лечении состоят 332 пациента. Из них с диагнозом «внебольничная пневмония» — 327 пациентов. Коронавирус подтверждён у 198 человек. В ОРИТ находятся 55 пациентов, из них 30 — на ИВЛ.

Ранее главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу.

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