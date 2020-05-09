В Подмосковье число умерших с коронавирусом выросло до 186

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В Московской области число скончавшихся пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией увеличилось до 186.
В Подмосковье число умерших с коронавирусом выросло до 186
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Скончались 186 заболевших», — заявили в оперштабе.

Днём ранее сообщалось о 175 умерших с COVID-19 в Подмосковье.

В настоящее время в Подмосковье зафиксировано 19,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом, в том числе 1075 случаев подтверждено за последние сутки. 

Накануне в регионе подтвердили 918 случаев COVID-19.

Ранее сообщалось, что за сутки в Московской области выздоровели от коронавируса 217 пациентов, общее число вылечившихся достигло 1030.

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