В Подмосковье более тысячи человек выздоровели после коронавируса
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- РИА Новости
Как указывает РИА Новости со ссылкой на данные штаба, за сутки в регионе вылечились 217 пациентов, в результате чего общее количество вылечившихся достигло 1030.
«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2520 пациентов.