В Подмосковье более тысячи человек выздоровели после коронавируса

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В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области заявили, что всего в Подмосковье более 1 тыс. человек выздоровели от COVID-19.
В Подмосковье более тысячи человек выздоровели после коронавируса
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Как указывает РИА Новости со ссылкой на данные штаба, за сутки в регионе вылечились 217 пациентов, в результате чего общее количество вылечившихся достигло 1030.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве за сутки после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 2520 пациентов.

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