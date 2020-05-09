Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Победы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Победы
  • Reuters

«Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с самым важным для нашей страны праздником — 75-летием Великой Победы над фашизмом», — отметил премьер.

Он выразил низкий поклон ветеранам за их самоотверженность, сплочённость, силу духа и преданность своей Отчизне. 

Кроме того, премьер пожелал ветеранам и их близким крепкого здоровья, благополучия и мира.

Также глава правительства отметил, что в России нет такой семьи, которой бы не коснулась эта страшная война.

«Победа далась нашей стране дорогой ценой. Память о героизме и мужестве тех, кто сокрушил фашизм, бережно хранят все поколения, передают своим детям и внукам», — подчеркнул Мишустин.

6 мая президент России Владимир Путин заявил, что Михаил Мишустин, заболевший коронавирусом, идёт на поправку, но у него сохраняется температура.

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