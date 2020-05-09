Песков заявил о соблюдении мер безопасности при обращении Путина 9 мая
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости.
«Разумеется», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
9 мая президент посетил Александровский сад, где возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к мемориалам городам-героям. Глава государства обратился к российским гражданам по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
RT вёл трансляцию праздничной церемонии в Москве.
В этом году торжественные мероприятия 9 Мая не будут массовыми в связи с пандемией коронавируса.