Песков заявил о соблюдении мер безопасности при обращении Путина 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе посещения главой государства Владимиром Путиным Александровского сада 9 мая, откуда он обратился к россиянам по случаю Дня Победы, были соблюдены все меры безопасности.

Об этом информирует РИА Новости.

«Разумеется», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

9 мая президент посетил Александровский сад, где возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к мемориалам городам-героям. Глава государства обратился к российским гражданам по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

RT вёл трансляцию праздничной церемонии в Москве.

В этом году торжественные мероприятия 9 Мая не будут массовыми в связи с пандемией коронавируса.