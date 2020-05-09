Песков заявил о соблюдении мер безопасности при обращении Путина 9 мая

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе посещения главой государства Владимиром Путиным Александровского сада 9 мая, откуда он обратился к россиянам по случаю Дня Победы, были соблюдены все меры безопасности.
Песков заявил о соблюдении мер безопасности при обращении Путина 9 мая
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

«Разумеется», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. 

9 мая президент посетил Александровский сад, где возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к мемориалам городам-героям. Глава государства обратился к российским гражданам по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

RT вёл трансляцию праздничной церемонии в Москве.

В этом году торжественные мероприятия 9 Мая не будут массовыми в связи с пандемией коронавируса.

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