СК возбудил дело из-за пожара с шестью погибшими в Башкирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью шести человек в жилом доме на территории тепличного комплекса в Туймазинском районе Башкирии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по региону.

«Туймазинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело по статье УК России «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — заявили в ведомстве.

Личности погибших устанавливаются. По данным СК, один мужчина был госпитализирован с ожогами.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают причины произошедшего.

«В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности в тепличном комплексе, будет дана правовая оценка», — заявили в СК.

Ранее в МЧС сообщили, что шесть человек погибли и один пострадал в результате пожара в одной из деревень Туймазинского района Башкирии.