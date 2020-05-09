СК возбудил дело из-за пожара с шестью погибшими в Башкирии

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью шести человек в жилом доме на территории тепличного комплекса в Туймазинском районе Башкирии.
СК возбудил дело из-за пожара с шестью погибшими в Башкирии
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по региону. 

«Туймазинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело по статье УК России «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — заявили в ведомстве. 

Личности погибших устанавливаются. По данным СК, один мужчина был госпитализирован с ожогами.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают причины произошедшего.

«В ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности в тепличном комплексе, будет дана правовая оценка», — заявили в СК.

Ранее в МЧС сообщили, что шесть человек погибли и один пострадал в результате пожара в одной из деревень Туймазинского района Башкирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить