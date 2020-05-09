Шесть человек погибли при пожаре в деревне в Башкирии

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Шесть человек погибли и ещё один пострадал в результате пожара в одной из деревень Туймазинского района Башкирии.
Шесть человек погибли при пожаре в деревне в Башкирии
  • © РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что сообщение о возгорании в деревне Тимирово поступило 9 мая в 4:09 по местному времени (2:09 мск).

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение одноэтажного здания с мансардой размером 12 х 5 м», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что во время тушения спасателями были обнаружены тела шестерых погибших. Их личности в настоящий момент устанавливаются.

«Один мужчина 1988 года рождения получил травмы. Ему оказана медицинская помощь», — добавили в пресс-службе.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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