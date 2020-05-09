В московском метро покажут воздушный парад и салют
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Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, столичные власти совместно с телеканалом «Москва 24» подготовили обширную праздничную программу, которая будет транслироваться в метро.
«Среди множества мероприятий пассажиры метро в прямом эфире увидят пролёт самолётов над Москвой, а вечером — салют», — заявил Ликсутов.
Также в метро покажут цветную копию Парада Победы 1945 года. Кроме того, будут показаны поздравления президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолётов и вертолётов.