В московском метро покажут воздушный парад и салют

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что воздушную часть парада и салют в честь Дня Победы покажут на экранах в Московском метрополитене.
В московском метро покажут воздушный парад и салют
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

По его словам, столичные власти совместно с телеканалом «Москва 24» подготовили обширную праздничную программу, которая будет транслироваться в метро.

«Среди множества мероприятий пассажиры метро в прямом эфире увидят пролёт самолётов над Москвой, а вечером — салют», — заявил Ликсутов.

Также в метро покажут цветную копию Парада Победы 1945 года. Кроме того, будут показаны поздравления президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолётов и вертолётов.

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