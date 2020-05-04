В Минобороны сообщили детали воздушного парада в День Победы

В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолётов и вертолётов, всего над российскими городами пролетит почти 600 летательных аппаратов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Спланирован пролёт парадного строя авиации в 47 городах, в том числе во всех городах-героях на территории Российской Федерации и в пунктах дислокации авиационных частей», — говорится в сообщении.

По словам заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Сергея Дронова, в пролёте над Москвой будет задействовано 75 воздушных судов, включая звено самолётов пятого поколения Су-57.

Ранее в Москве прошла репетиция воздушной части парада в честь 75-й годовщины Победы.

В конце апреля российский лидер Владимир Путин объявил, что в небе над Москвой 9 мая состоится авиационный парад.