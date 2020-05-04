В Минобороны сообщили детали воздушного парада в День Победы
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«Спланирован пролёт парадного строя авиации в 47 городах, в том числе во всех городах-героях на территории Российской Федерации и в пунктах дислокации авиационных частей», — говорится в сообщении.
По словам заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Сергея Дронова, в пролёте над Москвой будет задействовано 75 воздушных судов, включая звено самолётов пятого поколения Су-57.
Ранее в Москве прошла репетиция воздушной части парада в честь 75-й годовщины Победы.
В конце апреля российский лидер Владимир Путин объявил, что в небе над Москвой 9 мая состоится авиационный парад.