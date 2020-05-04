В Минобороны сообщили детали воздушного парада в День Победы

Короткая ссылка
В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолётов и вертолётов, всего над российскими городами пролетит почти 600 летательных аппаратов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
В Минобороны сообщили детали воздушного парада в День Победы
  • © РИА Новости

«Спланирован пролёт парадного строя авиации в 47 городах, в том числе во всех городах-героях на территории Российской Федерации и в пунктах дислокации авиационных частей», — говорится в сообщении.

По словам заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Сергея Дронова, в пролёте над Москвой будет задействовано 75 воздушных судов, включая звено самолётов пятого поколения Су-57.

Ранее в Москве прошла репетиция воздушной части парада в честь 75-й годовщины Победы.

В конце апреля российский лидер Владимир Путин объявил, что в небе над Москвой 9 мая состоится авиационный парад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить