Воздушный парад прошёл в небе над Новосибирском

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В небе над Новосибирском провели воздушный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Воздушный парад прошёл в небе над Новосибирском
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в праздничных мероприятиях приняли участие, в частности, современные истребители-перехватчики МиГ-31, вертолёты и сбитый в бою в 1941 году, но восстановленный самолёт МиГ-3.

«Взлёт самолётов и вертолётов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае... Полёт выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 м со скоростью от 200 км/ч для вертолётов и 400 км/ч для самолётов», — приводит сообщение пресс-службы Центрального военного округа агентство.

Ранее в Минобороны сообщили детали воздушного парада в День Победы в Москве.

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