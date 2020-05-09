Федермессер сообщила о госпитализации с коронавирусом

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Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер сообщила на своей странице в Facebook, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Федермессер сообщила о госпитализации с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку», — написала Федермессер.

Она рассказала, что «по КТ в обоих лёгких начальная стадия пневмонии».

Ранее сообщалось, что число случаев коронавирусной инфекции в России за сутки выросло на 10 699. Всего в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. 

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