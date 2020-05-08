В Сочи оштрафовали жительницу Ленобласти, самовольно покидавшую обсерватор
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт управления МВД по Краснодарскому краю.
Выяснилось, что женщина неоднократно покидала территорию обсерватора. Она не пользовалась перчатками и маской, чем нарушила требование заместителя главного санитарного врача по Северо-Кавказской железной дороге.
Суд оштрафовал её на 15 тыс. рублей.
Ранее RIA56 сообщал, что житель Оренбурга оштрафован на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции.