Жителя Оренбурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

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Житель Оренбурга оштрафован на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции, рассказали в Промышленном суде.
Жителя Оренбурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

В апреле мужчина нарушил три указа губернатора. Работу автомойки следовало приостановить, но подсудимый не посчитал нужным выполнять требования.

Дело об административном правонарушении было передано в суд. Мужчине назначили штраф.

Также стало известно, что в среду, 6 мая, в Казани прошла проверка соблюдения режима самоизоляции. Об этом информирует Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД России.

Всего проверили 2,3 тыс. человек. За нарушение норм административного законодательства в отделы полиции доставили более 250 человек. По статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения составлено около 270 протоколов.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции, органов исполнительной власти и местного самоуправления в Нижегородской области оформили более 6,2 тыс. протоколов за нарушение режима повышенной готовности с 10 апреля по 5 мая.

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