Число протоколов по нарушениям режима самоизоляции в Нижегородской области превысило 6,2 тысячи
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Кроме того, проведено свыше 62 тыс. профилактических бесед.
Также стало известно, что в Московской области составили более 150 протоколов за нарушение режима самоизоляции в майские праздники.
Проверками занимались сотрудники Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, передаёт телеканал «360».
«За нарушения составлено порядка 110 протоколов на граждан, четыре — на юридические лица, ещё 42 — на индивидуальных предпринимателей, нарушивших запрет на деятельность», — заявил глава ведомства Андрей Разин.
Ранее сообщалось, что в Самарской области выявили 167 нарушений режима самоизоляции за сутки.