Число протоколов по нарушениям режима самоизоляции в Нижегородской области превысило 6,2 тысячи

Сотрудники полиции, органов исполнительной власти и местного самоуправления в Нижегородской области оформили более 6,2 тыс. протоколов за нарушение режима повышенной готовности с 10 апреля по 5 мая.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Кроме того, проведено свыше 62 тыс. профилактических бесед.

Также стало известно, что в Московской области составили более 150 протоколов за нарушение режима самоизоляции в майские праздники.

Проверками занимались сотрудники Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, передаёт телеканал «360».

«За нарушения составлено порядка 110 протоколов на граждан, четыре — на юридические лица, ещё 42 — на индивидуальных предпринимателей, нарушивших запрет на деятельность», — заявил глава ведомства Андрей Разин.

Ранее сообщалось, что в Самарской области выявили 167 нарушений режима самоизоляции за сутки.