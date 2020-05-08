В Ставрополе завели дело по факту незаконной скупки наград времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту незаконной скупки наград времён Великой Отечественной войны.
В Ставрополе завели дело по факту незаконной скупки наград времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Подозреваемого задержали в отделении почты во время получения посылки с медалями. Он был доставлен в полицию, где дал признательные показания.

С начала апреля мужчина купил в интернете и получил по почте орден Отечественной войны I степени, две медали «За боевые заслуги», медаль «За отвагу» и юбилейную медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье завели дело по факту кражи у бывшей узницы концлагеря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить