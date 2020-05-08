В Ставрополе завели дело по факту незаконной скупки наград времён Великой Отечественной войны

В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту незаконной скупки наград времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Подозреваемого задержали в отделении почты во время получения посылки с медалями. Он был доставлен в полицию, где дал признательные показания.

С начала апреля мужчина купил в интернете и получил по почте орден Отечественной войны I степени, две медали «За боевые заслуги», медаль «За отвагу» и юбилейную медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье завели дело по факту кражи у бывшей узницы концлагеря.