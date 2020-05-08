Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Короткая ссылка
Министерство науки и высшего образования России продлило дистанционное обучение в российских вузах после 12 мая.
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
  • РИА Новости

«Временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение обучающимися указанных организаций до издания приказа Минобрнауки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также отмечается, что руководителям учебных заведений предписано обеспечить реализацию образовательных программ.

Ранее заведующая кафедрой психологии труда и организационной психологии Московского государственного областного университета Елена Климова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить