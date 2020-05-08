Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министерство науки и высшего образования России продлило дистанционное обучение в российских вузах после 12 мая.

РИА Новости

«Временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение обучающимися указанных организаций до издания приказа Минобрнауки», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Также отмечается, что руководителям учебных заведений предписано обеспечить реализацию образовательных программ. Ранее заведующая кафедрой психологии труда и организационной психологии Московского государственного областного университета Елена Климова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.