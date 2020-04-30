Психолог оценила ситуацию с дистанционным обучением

Заведующая кафедрой психологии труда и организационной психологии Московского государственного областного университета Елена Климова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

В беседе с телеканалом «360» она отметила, что к новому формату привыкают как дети, так и педагоги, и в этих условиях важна взаимная поддержка всех участников учебного процесса.

Кроме того, по словам психолога, в обществе сложилось мнение, что дистанционное обучение должно полностью дублировать привычную программу.

«Невозможно, да и не надо заменять очное обучение дистанционным. Конечно, ничто не заменит общение в учебном классе. Я надеюсь, что режим самоизоляции закончится и педагоги вновь встретятся со своими учениками. Но накопленный за эти месяцы опыт, наоборот, расширит возможности для обучения в наших школах, колледжах и вузах», — подчеркнула психолог.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с ФАН оценила массовый переход на дистанционное образование в мире.