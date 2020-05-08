Чернышенко рассказал, когда Россия может выйти из режима ограничений
- РИА Новости
«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений в зависимости от субъекта, от ситуации — это либо третья декада мая, либо начало июня», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что при соблюдении гражданами рекомендаций по ограничительным мерам единичные случаи заражения коронавирусом будут ближе к концу лета.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщила, что активное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет сохраняться до июня.