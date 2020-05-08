Чернышенко рассказал, когда Россия может выйти из режима ограничений

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что выход России из режима ограничений из-за коронавируса возможен в конце мая — начале июня.

«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений в зависимости от субъекта, от ситуации — это либо третья декада мая, либо начало июня», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что при соблюдении гражданами рекомендаций по ограничительным мерам единичные случаи заражения коронавирусом будут ближе к концу лета.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова сообщила, что активное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет сохраняться до июня.