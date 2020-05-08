В Союзе садоводов России дали рекомендации дачникам

Глава московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрий Шалыганов дал рекомендации дачникам.

«Если вдруг кто-то пока что не посадил кустарники, малину, крыжовник, то сейчас самое время. Можно и какие-то корнеплоды посадить», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, самое главное — всегда иметь под рукой укрывной материал, которым можно на ночь накрыть грядки, сохранив таким образом тепло.

«Заморозков больше не будет, погода вроде бы устоялась. Цветут яблони, вишни… Я думаю, наверное, уже всё высадили или досаживают на своих дачах», — отметил Шалыганов.

Эксперт добавил, что, даже если будут похолодания, это просто замедлит рост растений.

Ранее, как сообщал телеканал «360», специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области дали рекомендации гражданам по поводу поездок на дачу.