Подмосковный Роспотребнадзор дал рекомендации по поездкам на дачу

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области дали рекомендации гражданам по поводу поездок на дачу.
Подмосковный Роспотребнадзор дал рекомендации по поездкам на дачу
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на данные ведомства, для поездки лучше воспользоваться такси или собственным автомобилем, чтобы уменьшить контакт с людьми.

Перед отправлением нужно уточнить адреса и телефоны ближайших к месту жительства больниц.

В общественном транспорте необходимо надевать маску и перчатки. 

После приезда на дачу нужно провести уборку с обязательным использованием дезинфицирующих средств.

Посуду перед приготовлением пищи следует сначала ополоснуть кипячёной или бутилированной водой. 

Общение с соседями лучше сократить до минимума или общаться на расстоянии от 1,5 до 2 м.

При первых признаках инфекционного заболевания слудует обратиться к врачу.

Ранее заведующий учебной частью кафедры неотложной общей хирургии РМАНПО Вадим Андреев в беседе с ФАН рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче.

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