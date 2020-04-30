Подмосковный Роспотребнадзор дал рекомендации по поездкам на дачу

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области дали рекомендации гражданам по поводу поездок на дачу.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на данные ведомства, для поездки лучше воспользоваться такси или собственным автомобилем, чтобы уменьшить контакт с людьми.

Перед отправлением нужно уточнить адреса и телефоны ближайших к месту жительства больниц.

В общественном транспорте необходимо надевать маску и перчатки.

После приезда на дачу нужно провести уборку с обязательным использованием дезинфицирующих средств.

Посуду перед приготовлением пищи следует сначала ополоснуть кипячёной или бутилированной водой.

Общение с соседями лучше сократить до минимума или общаться на расстоянии от 1,5 до 2 м.

При первых признаках инфекционного заболевания слудует обратиться к врачу.

Ранее заведующий учебной частью кафедры неотложной общей хирургии РМАНПО Вадим Андреев в беседе с ФАН рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче.