Подмосковный Роспотребнадзор дал рекомендации по поездкам на дачу
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на данные ведомства, для поездки лучше воспользоваться такси или собственным автомобилем, чтобы уменьшить контакт с людьми.
Перед отправлением нужно уточнить адреса и телефоны ближайших к месту жительства больниц.
В общественном транспорте необходимо надевать маску и перчатки.
После приезда на дачу нужно провести уборку с обязательным использованием дезинфицирующих средств.
Посуду перед приготовлением пищи следует сначала ополоснуть кипячёной или бутилированной водой.
Общение с соседями лучше сократить до минимума или общаться на расстоянии от 1,5 до 2 м.
При первых признаках инфекционного заболевания слудует обратиться к врачу.
Ранее заведующий учебной частью кафедры неотложной общей хирургии РМАНПО Вадим Андреев в беседе с ФАН рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче.