Валерий Ангелов назначен официальным представителем по работе со СМИ в казначействе России

В Федеральном казначействе России создали должность официального представителя по работе со СМИ. Пост занял Валерий Ангелов.

«Сегодня казначейство России — это динамично развивающаяся, надёжная и передовая финансовая система нашего государства. Миссия ведомства — укрепление лидерства России в мире по качеству управления общественными финансами во благо граждан страны», — заявили в пресс-службе казначейства.

Ангелов ранее работал в управлении общественных связей МВД России, а также занимал должность заместителя главы департамента взаимодействия со СМИ центрального исполкома партии «Единая Россия».

Последние четыре года работал в Генеральной прокуратуре России, где возглавлял отдел мониторинга СМИ управления взаимодействия со средствами массовой информации.

Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов перешёл на работу в госкорпорацию «Росатом», где занял новую должность спецпредставителя по вопросам развития Арктики.