Валерий Ангелов назначен официальным представителем по работе со СМИ в казначействе России
- РИА Новости
«Сегодня казначейство России — это динамично развивающаяся, надёжная и передовая финансовая система нашего государства. Миссия ведомства — укрепление лидерства России в мире по качеству управления общественными финансами во благо граждан страны», — заявили в пресс-службе казначейства.
Ангелов ранее работал в управлении общественных связей МВД России, а также занимал должность заместителя главы департамента взаимодействия со СМИ центрального исполкома партии «Единая Россия».
Последние четыре года работал в Генеральной прокуратуре России, где возглавлял отдел мониторинга СМИ управления взаимодействия со средствами массовой информации.
Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов перешёл на работу в госкорпорацию «Росатом», где занял новую должность спецпредставителя по вопросам развития Арктики.