Мэр Нижнего Новгорода переходит на работу в «Росатом»
- РИА Новости
Его должностной функционал будет связан с вопросами осуществления координации между «Росатомом» и федеральными и региональными органами власти, которые решают задачи Арктической зоны, субъектов, расположенных вдоль Северного морского пути.
«Объединение усилий этих трёх составляющих позволит более эффективно решать важнейшую государственную задачу развития Арктического региона и, как следствие, многих отраслей экономики страны и других субъектов Федерации», — отмечается в сообщении.
6 мая депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.