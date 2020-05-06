Мэр Нижнего Новгорода переходит на работу в «Росатом»

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов переходит на работу в госкорпорацию «Росатом», где займёт новую должность спецпредставителя по вопросам развития Арктики.
Мэр Нижнего Новгорода переходит на работу в «Росатом»
  • РИА Новости

Его должностной функционал будет связан с вопросами осуществления координации между «Росатомом» и федеральными и региональными органами власти, которые решают задачи Арктической зоны, субъектов, расположенных вдоль Северного морского пути.

«Объединение усилий этих трёх составляющих позволит более эффективно решать важнейшую государственную задачу развития​ Арктического региона и, как следствие, многих​ отраслей экономики страны и других субъектов​ Федерации», — отмечается в сообщении.

6 мая депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.

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