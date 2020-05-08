В Подмосковье выявили более 13 тысяч нарушений самоизоляции

В Московской области выявлено свыше 13 тыс. случаев нарушения режима самоизоляции.

«В ходе рейдов сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти, а также с помощью видеокамер системы «Безопасный регион» в Московской области выявлено более 13 тыс. нарушений режима самоизоляции», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Отмечается, что хуже всего дела обстоят дела с индексом самоизоляции в Дзержинске, Солнечногорске, Котельниках, Ступине, Егорьевске и Богородском городском округе.

Ранее сообщалось, что в Москве не обжаловали ни один из 35 тыс. штрафов за нарушение изоляции.