Ветераны в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье получат выплаты
- РИА Новости
«Произвести в мае — июне 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», — говорится в тексте указа, который размещён на сайте Кремля.
Размер выплат составит от 50 тыс. до 75 тыс. рублей.
Правительству России поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа.
В марте правительство России одобрило выделение средств на единовременные выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, а также вдовам и вдовцам военнослужащих по случаю 75-летней годовщины Победы.