Ветераны в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье получат выплаты

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате гражданам России — ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Ветераны в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье получат выплаты
  • РИА Новости

«Произвести в мае — июне 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», — говорится в тексте указа, который размещён на сайте Кремля.

Размер выплат составит от 50 тыс. до 75 тыс. рублей.

Правительству России поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа.

В марте правительство России одобрило выделение средств на единовременные выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, а также вдовам и вдовцам военнослужащих по случаю 75-летней годовщины Победы.

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