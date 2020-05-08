В Волгограде полицейские исполнили военные песни для ветеранов

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В Волгограде полицейские исполнили военные песни во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
В Волгограде полицейские исполнили военные песни для ветеранов
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Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

Сотрудники были в форме военных лет. В качестве сцены использовался кузов знаменитой «полуторки». Для ветеранов спели, в частности, «День Победы» и «Катюшу».

Также стало известно, что для ветерана Зои Гаврилюк провели экскурсию по новому терминалу аэропорта Симферополя. Как сообщает НТВ, это стало возможным благодаря волонтёрам, которые в преддверии 75-летия Победы решили помочь героям исполнить их мечты.

Ранее сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков рассказал о смысле акции.

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