В Волгограде полицейские исполнили военные песни для ветеранов

В Волгограде полицейские исполнили военные песни во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

Сотрудники были в форме военных лет. В качестве сцены использовался кузов знаменитой «полуторки». Для ветеранов спели, в частности, «День Победы» и «Катюшу».

Также стало известно, что для ветерана Зои Гаврилюк провели экскурсию по новому терминалу аэропорта Симферополя. Как сообщает НТВ, это стало возможным благодаря волонтёрам, которые в преддверии 75-летия Победы решили помочь героям исполнить их мечты.

Ранее сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков рассказал о смысле акции.