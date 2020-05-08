В движении «Бессмертный полк» рассказали о смысле акции

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Сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков рассказал о смысле акции.
В движении «Бессмертный полк» рассказали о смысле акции
  • РИА Новости

«Мы думаем, что 9 мая, несмотря на отсутствие колонн, парадов и шествий, смысл «Бессмертного полка» меняется несущественно. Меняется форма, но смысл остаётся прежним — это история семьи и возможность записать её», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, сохранение корней — очень важный смысл акции.

В следующем году организаторы надеются вернуться к традиционному формату.

Ранее один из основателей движения «Бессмертный полк» Игорь Дмитриев в беседе с Nation News прокомментировал новый формат проведения акции.

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