В движении «Бессмертный полк» рассказали о смысле акции
- РИА Новости
«Мы думаем, что 9 мая, несмотря на отсутствие колонн, парадов и шествий, смысл «Бессмертного полка» меняется несущественно. Меняется форма, но смысл остаётся прежним — это история семьи и возможность записать её», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, сохранение корней — очень важный смысл акции.
В следующем году организаторы надеются вернуться к традиционному формату.
Ранее один из основателей движения «Бессмертный полк» Игорь Дмитриев в беседе с Nation News прокомментировал новый формат проведения акции.