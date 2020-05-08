В Тверской области высадили около 3,5 млн деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В 16 муниципалитетах Тверской области высадили около 3,5 млн деревьев в рамках международной акции «Сад памяти».

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

Акция посвящена 75-летию Победы. Её цель — высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне.

В связи с пандемией коронавируса акция поменяла формат на флешмоб #СадПамятиДома. Участники сажают деревья на своих участках и добавляют точки на карту.

Также стало известно, что в ночь на 9 мая в Великом Новгороде подсветят телебашню. На ней появятся изображения георгиевской ленты и флага России.

Кроме того, будет выведена бегущая строка со словами поздравления с 75-летием Победы, передают «Невские новости».

Увидеть подсветку можно будет с 22:00 до 05:00.

Ранее сообщалось, что сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков рассказал о смысле акции.