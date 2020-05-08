Сотрудники Росгвардии провели персональный парад для ветеранов в Краснодаре
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
Во дворах их домов оркестр исполнил песни военных лет. Военнослужащие прошли торжественным маршем под «Прощание славянки». Также были сыграны «Катюша», «Смуглянка» и «День Победы».
«Вечная память всем, кто пал на полях сражений, умер от ран и голода, не дождался освобождения в концлагерях. Пока память о поколении победителей живёт в наших сердцах, 9 Мая остаётся не только главным государственным праздником, но и самым священным днём в истории российского государства», — заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
Такие парады проходят по всей России. Так, в Самарской области росгвардейцы прошли торжественным маршем под окнами домов, где живут ветераны, прозвучали композиции военных лет, передаёт sova.info.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии провели парад у дома ветерана Александра Сафонова в Казани.