Сотрудники Росгвардии провели персональный парад для ветеранов в Краснодаре

Сотрудники Росгвардии провели в Краснодаре персональный парад для ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает НТВ.

Во дворах их домов оркестр исполнил песни военных лет. Военнослужащие прошли торжественным маршем под «Прощание славянки». Также были сыграны «Катюша», «Смуглянка» и «День Победы».

«Вечная память всем, кто пал на полях сражений, умер от ран и голода, не дождался освобождения в концлагерях. Пока память о поколении победителей живёт в наших сердцах, 9 Мая остаётся не только главным государственным праздником, но и самым священным днём в истории российского государства», — заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Такие парады проходят по всей России. Так, в Самарской области росгвардейцы прошли торжественным маршем под окнами домов, где живут ветераны, прозвучали композиции военных лет, передаёт sova.info.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии провели парад у дома ветерана Александра Сафонова в Казани.