Сотрудники Росгвардии провели персональный парад для ветеранов в Краснодаре

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Сотрудники Росгвардии провели в Краснодаре персональный парад для ветеранов Великой Отечественной войны.
Сотрудники Росгвардии провели персональный парад для ветеранов в Краснодаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Во дворах их домов оркестр исполнил песни военных лет. Военнослужащие прошли торжественным маршем под «Прощание славянки». Также были сыграны «Катюша», «Смуглянка» и «День Победы».

«Вечная память всем, кто пал на полях сражений, умер от ран и голода, не дождался освобождения в концлагерях. Пока память о поколении победителей живёт в наших сердцах, 9 Мая остаётся не только главным государственным праздником, но и самым священным днём в истории российского государства», — заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Такие парады проходят по всей России. Так, в Самарской области росгвардейцы прошли торжественным маршем под окнами домов, где живут ветераны, прозвучали композиции военных лет, передаёт sova.info.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии провели парад у дома ветерана Александра Сафонова в Казани.

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