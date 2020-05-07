В Казани провели парад для ветерана Александра Сафонова

Сотрудники Росгвардии провели парад у дома ветерана Александра Сафонова в Казани.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Оркестр исполнил композиции военных лет. Ветерану также вручили цветы и памятный подарок.

«Хочу пожелать мирного неба. И чтобы быстрее эта вирусная напасть закончилась. Главное у человека — жизнь», — сказал Сафонов.

Акция «Парад у дома ветерана» проводится по всей России.

Также стало известно, что в Ижевске организовали мини-концерт во дворе для ветерана Ивана Чистякова, передаёт izh.kp.ru. Камерный хор П.И. Чайковского исполнил песни военных лет.

Такие же концерты состоятся 9 мая во всех дворах, где живут ветераны.

Ранее сообщалось, что для ветеранов Ставрополя организуют праздничные концерты во дворах.