В Керчи организовали отдельные парады для восьми ветеранов Великой Отечественной войны

В Керчи организовали отдельные парады по восьми адресам, по которым проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На 8 мая запланировано пять таких мероприятий, на 9 мая — три. Все восемь ветеранов — участники боевых действий. Они получат копию Знамени Победы, юбилейную медаль и флаг России.

Также стало известно, что во дворах Барнаула пройдут мини-концерты для ветеранов, тружеников тыла, детей войны, жителей блокадного Ленинграда, передаёт Newinform со ссылкой на организаторов.

Артисты посетят 30 дворов, где исполнят военные песни. Продолжительность выступлений — не более 20 минут.

В качестве сцены будет использован фронтовой ГАЗ-АА.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии провели парад у дома ветерана Александра Сафонова в Казани.