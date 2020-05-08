В Калининградской области ужесточат масочный режим

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона намерены ужесточить масочный режим с 12 мая.

«В качестве такого, скорее всего гарантированного, изменения — это введение масочного режима», — цитирует ТАСС Алиханова.

Губернатор уточнил, что теперь маски будут обязательны не только в общественных местах, но и на улице.

По его словам, данная мера обусловлена тем, что у множества носителей вируса нет симптомов.

«Мы ждём разъяснений, методических рекомендаций федерального Роспотребнадзора, пока они до нас не доведены», — добавил он.

Ранее стало известно, что около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать.