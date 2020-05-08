Суды Удмуртии возобновят работу с 12 мая

Суды Удмуртии возобновят работу со вторника, 12 мая, заявили в пресс-службе судейского сообщества республики.

Об этом информирует izh.kp.ru.

«Верховный суд, районные суды и мировые судьи Удмуртии начинают осуществлять свою деятельность в полном объёме и в составе работников, определённом штатным расписанием», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что все заседания будут проводиться с соблюдением санитарных требований.

Посетителям рекомендуют иметь при себе маски и следовать рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора.

1 мая газета «Известия» сообщала, что в Пензенской области разрешили возобновить работу автосервисам.