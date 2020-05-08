Суды Удмуртии возобновят работу с 12 мая
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Об этом информирует izh.kp.ru.
«Верховный суд, районные суды и мировые судьи Удмуртии начинают осуществлять свою деятельность в полном объёме и в составе работников, определённом штатным расписанием», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что все заседания будут проводиться с соблюдением санитарных требований.
Посетителям рекомендуют иметь при себе маски и следовать рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора.
1 мая газета «Известия» сообщала, что в Пензенской области разрешили возобновить работу автосервисам.