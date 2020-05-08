Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
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«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф всё равно будет», — сказал он РИА Новости.
По его словам, вирус передаётся через контакт, поэтому эти нормы обусловлены санитарными требованиями и обеспечением безопасности граждан.
Данчиков напомнил, что штраф за несоблюдение режима на рабочем месте или в магазине составит 4 тыс. рублей, а в такси или общественном транспорте — 5 тыс. рублей.
С 12 мая в столице заработает обязательный режим ношения масок и перчаток.