Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок

Использование жителями Москвы только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением. Об этом сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф всё равно будет», — сказал он РИА Новости.

По его словам, вирус передаётся через контакт, поэтому эти нормы обусловлены санитарными требованиями и обеспечением безопасности граждан.

Данчиков напомнил, что штраф за несоблюдение режима на рабочем месте или в магазине составит 4 тыс. рублей, а в такси или общественном транспорте — 5 тыс. рублей.

С 12 мая в столице заработает обязательный режим ношения масок и перчаток.