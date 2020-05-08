В Удмуртии перенесли праздничный салют ко Дню Победы

Руководитель администрации главы Удмуртии Сергей Смирнов заявил, что праздничный салют к 9 Мая решили перенести.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртской Республики.

По словам Смирнова, салют состоится в день проведения парада Победы.

«Как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, мы обязательно пройдём «Бессмертным полком» и организуем настоящий парад Победы. Но это будет несколько позже», — заявил он.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что корабли ЧФ произведут артиллерийские залпы в День Победы в Севастополе.