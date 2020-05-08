В Удмуртии перенесли праздничный салют ко Дню Победы
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртской Республики.
По словам Смирнова, салют состоится в день проведения парада Победы.
«Как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, мы обязательно пройдём «Бессмертным полком» и организуем настоящий парад Победы. Но это будет несколько позже», — заявил он.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что корабли ЧФ произведут артиллерийские залпы в День Победы в Севастополе.