В Екатеринбурге прошла церемония возложения цветов к памятнику Жукову

В Екатеринбурге состоялась церемония возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову, расположенному у штаба Центрального военного округа.

Об этом сообщает URA.RU.

Мероприятие провели в соответствии с требованиями, принятыми из-за пандемии коронавируса.

К монументу подходили по четыре человека с соблюдением дистанции. В первой четвёрке были командующий войсками ЦВО Александр Лапин, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и начальник управления спецсвязи и информации ФСО в УрФО Николай Рябко.

Во вторую группу вошли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Ранее «Реальное время» сообщало, что памятник Советскому солдату откроют 9 мая в парке Победы в Казани.