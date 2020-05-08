В Оренбургской области у мужчины нашли более 100 боевых гранат
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что, помимо гранат, у него нашли автоматы, револьвер, ружьё, патроны и так далее.
«В надворной постройке правоохранители обнаружили более 100 гранат Ф-1, взрыватели, ручные дымовые гранаты, два автомата, револьвер, обрез ружья и более 1,7 тыс. патронов разного калибра», — указала Волк.
Оружие, гранаты и патроны были признаны экспертами боевыми и готовыми к использованию.
По факту обнаруженного было возбуждено уголовное дело.
Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.