В Оренбургской области у мужчины нашли более 100 боевых гранат

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Оренбургской области местного жителя, хранившего в сарае более 100 боевых гранат.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что, помимо гранат, у него нашли автоматы, револьвер, ружьё, патроны и так далее.

«В надворной постройке правоохранители обнаружили более 100 гранат Ф-1, взрыватели, ручные дымовые гранаты, два автомата, револьвер, обрез ружья и более 1,7 тыс. патронов разного калибра», — указала Волк.

Оружие, гранаты и патроны были признаны экспертами боевыми и готовыми к использованию.

По факту обнаруженного было возбуждено уголовное дело.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что сотрудники спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась переделыванием гражданского оружия в боевые аналоги.