В Госдуме предложили запретить урезать ветеранские льготы при оплате услуг ЖКХ

В Госдуме разработали поправки в закон «О ветеранах», запрещающие урезание ветеранских льгот при оплате услуг ЖКХ.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую.

По её словам, в этом законе в расшифровке жилищной услуги не учитывалась общедомовая часть.

«Причём для участников Великой Отечественной войны это было сделано, а для ветеранов боевых действий почему-то использовали другую формулировку. Мы поняли, что тут без корректировки законодательства не обойтись», — пояснила депутат.

Проект документа направлен в правительство. Он предоставит ветеранам боевых действий компенсацию расходов по оплате за холодную и горячую воду и за электроэнергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Хованская намерена внести законопроект в Госдуму вместе с соавтором, главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, когда будет получено заключение кабмина.

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