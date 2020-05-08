В Госдуме предложили запретить урезать ветеранские льготы при оплате услуг ЖКХ

Короткая ссылка
В Госдуме разработали поправки в закон «О ветеранах», запрещающие урезание ветеранских льгот при оплате услуг ЖКХ.
В Госдуме предложили запретить урезать ветеранские льготы при оплате услуг ЖКХ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую.

По её словам, в этом законе в расшифровке жилищной услуги не учитывалась общедомовая часть.

«Причём для участников Великой Отечественной войны это было сделано, а для ветеранов боевых действий почему-то использовали другую формулировку. Мы поняли, что тут без корректировки законодательства не обойтись», — пояснила депутат.

Проект документа направлен в правительство. Он предоставит ветеранам боевых действий компенсацию расходов по оплате за холодную и горячую воду и за электроэнергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Хованская намерена внести законопроект в Госдуму вместе с соавтором, главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, когда будет получено заключение кабмина.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН оценила сообщение о том, что правительство России из-за коронавируса разрешило до 2021 года не проводить поверку бытовых счётчиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить