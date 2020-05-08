Эксперт прокомментировала ситуацию с масками в Подмосковье

Директор «Мособлмедсервиса» Ирина Полетыкина прокомментировала готовность подмосковных аптек к введению в регионе масочного режима с 12 мая.

В беседе с телеканалом «360» она отметила, что государственные аптеки Подмосковья готовы к масочному режиму на 100%: сейчас в наличии около 500 тыс. масок, на складе — ещё 2,5 млн изделий.

«Накануне введения масочного режима проводится очень большая работа в части государственных аптек. Мы поставляем изделия по мере уходимости ежедневно. Доставка происходит и днём, и ночью. Сейчас видно, как уходимость увеличивается: если в начале мая было 10—15 тыс. масок в сутки, то сегодня уже 44 тыс. распродано. Это говорит о том, что все готовятся к масочному режиму 12 мая», — пояснила Ирина Полетыкина.

Она уточнила, что специалисты «Мособлмедсервиса» ежедневно контролируют наличие защитных средств в аптеках в режиме онлайн и в праздничные дни режим доставки не изменится.

Ранее доктор медицинских наук телеведущая Елена Малышева в беседе с ФАН оценила пользу от ношения масок на улице.