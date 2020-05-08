В Адыгее рассказали о программе мероприятий ко Дню Победы
- РИА Новости
Как отметил в беседе с порталом Юга.ру председатель комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов, большинство акций пройдёт в онлайн-формате.
Праздничные мероприятия начнутся с церемонии возложения венков и цветов на центральном мемориале Майкопа.
В многоквартирных домах, где живут фронтовики, прозвучат песни военных лет в исполнении артистов республики.
В онлайн-формате пройдут акции «Бессмертный полк», военно-патриотический проект «Экран памяти», «Золотые звёзды Адыгеи».
Работники культуры организуют онлайн-флешмоб «Поём вместе», а участники творческих коллективов исполнят военные песни, стихи о войне и Победе в соцсетях и устроят концертный онлайн-марафон «Наследники Победы».
Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, Государственный академический центральный театр кукол им. С.В. Образцова подготовил онлайн-мероприятия в честь 9 Мая.