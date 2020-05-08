Вывозной рейс доставил из Израиля в Екатеринбург 49 россиян

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Борт «Уральских авиалиний» доставил в пятницу, 8 мая, из Израиля в Екатеринбург 49 россиян, сообщает оперативный штаб региона.
Вывозной рейс доставил из Израиля в Екатеринбург 49 россиян
  • © РИА Новости

«В Екатеринбург прилетели 49 человек, в том числе 23 свердловчанина, а также жители Курганской, Тюменской, Челябинской областей, республики Башкортостан, Иркутской области и Алтайского края», — цитирует Интерфакс сообщение.

7 мая самолёт «Уральских авиалиний» с россиянами на борту приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Он прилетел из Тель-Авива.

Ранее Росавиация сформировала предварительный график вывозных авиарейсов до 15 мая.

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