Вывозной рейс доставил из Израиля в Екатеринбург 49 россиян

Борт «Уральских авиалиний» доставил в пятницу, 8 мая, из Израиля в Екатеринбург 49 россиян, сообщает оперативный штаб региона.

«В Екатеринбург прилетели 49 человек, в том числе 23 свердловчанина, а также жители Курганской, Тюменской, Челябинской областей, республики Башкортостан, Иркутской области и Алтайского края», — цитирует Интерфакс сообщение.

7 мая самолёт «Уральских авиалиний» с россиянами на борту приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Он прилетел из Тель-Авива.

Ранее Росавиация сформировала предварительный график вывозных авиарейсов до 15 мая.