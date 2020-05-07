Росавиация составила график вывозных авиарейсов до 15 мая

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Росавиация сформировала предварительный график вывозных авиарейсов до 15 мая, в него включены рейсы из Турции, Израиля, Испании, США, Вьетнама, Индонезии и Таиланда.
Росавиация составила график вывозных авиарейсов до 15 мая
  • РИА Новости

По данным Росавиации, с 20 марта по 6 мая на родину вернулись более 177,3 тыс. россиян. 

«Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 15 мая», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как ожидается, авиакомпании выполнят вывозные рейсы из Стамбула, Тель-Авива, Аликанте, Бангкока, Денпасара, Гоа, Нью-Йорка, Анталии и Хошимина.

Ранее из Токио вылетел вывозной рейс с примерно 260 россиянами на борту.

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