В России рекомендовали оказать допподдержку соцработникам из-за COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала региональным властям страны изучить возможность дополнительной материальной поддержки работников организаций соцобслуживания стационарного типа, работающих с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, это следует из протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Рассмотреть возможность дополнительной материальной поддержки сотрудников организаций социального обслуживания, работающих с положительно диагностированными на COVID-19 получателями социальных услуг», — говорится в документе.

Вместе с этим властям было рекомендовано проработать меры дополнительного финансового стимулирования соцработников, а также персонала, работающего с повышенной нагрузкой с тяжёлой категорий инвалидов в стационарах.

Ранее московские власти предупредили об участившихся случаях мошенничества под видом деятельности волонтёров.