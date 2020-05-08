В России рекомендовали оказать допподдержку соцработникам из-за COVID-19
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Как сообщает РИА Новости, это следует из протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
«Рассмотреть возможность дополнительной материальной поддержки сотрудников организаций социального обслуживания, работающих с положительно диагностированными на COVID-19 получателями социальных услуг», — говорится в документе.
Вместе с этим властям было рекомендовано проработать меры дополнительного финансового стимулирования соцработников, а также персонала, работающего с повышенной нагрузкой с тяжёлой категорий инвалидов в стационарах.
Ранее московские власти предупредили об участившихся случаях мошенничества под видом деятельности волонтёров.