В Москве предупредили о мошенниках под видом волонтёров

Московские власти предупредили об участившихся случаях мошенничества под видом деятельности волонтёров.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на сайт мэра столицы, настоящие волонтёры прошли необходимую подготовку.

«Важно помнить, что волонтёр придёт только после того, как вы оставите заявку о помощи, позвонив по телефону горячей линии, либо после обращения на горячую линию акции #Мывместе. О своём визите он предупредит вас заранее, имеет при себе специальный бейдж и паспорт гражданина России», — подчеркнули городские власти.

Отмечается также, что волонтёр обязан иметь при себе одноразовую медицинскую маску, перчатки и антисептик и не должен входить в квартиру. В начале общения он обязан сообщить номер заявки на помощь.

В случае возникновения сомнений рекомендуется позвонить по телефону волонтёрского штаба или в московский штаб акции #Мывместе, чтобы подтвердить личность соцработника.

Ранее, как сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге более 2 тыс. человек стали волонтёрами.