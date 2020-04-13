В Москве предупредили о мошенниках под видом волонтёров
- РИА Новости
Как сообщают «Известия» со ссылкой на сайт мэра столицы, настоящие волонтёры прошли необходимую подготовку.
«Важно помнить, что волонтёр придёт только после того, как вы оставите заявку о помощи, позвонив по телефону горячей линии, либо после обращения на горячую линию акции #Мывместе. О своём визите он предупредит вас заранее, имеет при себе специальный бейдж и паспорт гражданина России», — подчеркнули городские власти.
Отмечается также, что волонтёр обязан иметь при себе одноразовую медицинскую маску, перчатки и антисептик и не должен входить в квартиру. В начале общения он обязан сообщить номер заявки на помощь.
В случае возникновения сомнений рекомендуется позвонить по телефону волонтёрского штаба или в московский штаб акции #Мывместе, чтобы подтвердить личность соцработника.
Ранее, как сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге более 2 тыс. человек стали волонтёрами.