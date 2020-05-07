В Удмуртии начали второй этап программы по расселению из аварийного жилья

В Удмуртии запустили второй этап республиканской программы по расселению из аварийного жилья. Регион получил на эти цели 41 млн рублей.

Программа стартовала в 2019 году. Её реализуют в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», передаёт Udm-info.ru.

«В 2019 году нам удалось расселить 5,3 тыс. кв. м аварийного жилья — 352 человека получили новый дом. Полностью выполнили первый этап программы Глазов, Воткинск, Сарапул и Кизнерский район, расселив все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Во втором этапе участвуют Ижевск, Воткинск, Алнашский, Завьяловский и Кизнерский районы.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о работе по улучшению жилищных условий для молодых семей.