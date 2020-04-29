В Калининградской области рассказали о работе по улучшению жилищных условий для молодых семей

Свидетельства на право улучшения жилищных условий в Калининградской области в 2020 году получат 125 молодых семей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство строительства и ЖКХ.

Первые сертификаты будут предоставлены до 30 апреля.

Объём средств областного бюджета увеличен по сравнению с 2019 годом с 34 млн до 41 млн рублей. Софинансирование из федерального бюджета в 2020-м составило 10,4 млн рублей.

Использовать средства на улучшение жилищных условий молодые семьи могут в течение семи месяцев.

Ранее Karelinform.ru сообщал, что в Карелии планируют ускорить темпы расселения аварийного жилья.