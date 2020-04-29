В Калининградской области рассказали о работе по улучшению жилищных условий для молодых семей
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство строительства и ЖКХ.
Первые сертификаты будут предоставлены до 30 апреля.
Объём средств областного бюджета увеличен по сравнению с 2019 годом с 34 млн до 41 млн рублей. Софинансирование из федерального бюджета в 2020-м составило 10,4 млн рублей.
Использовать средства на улучшение жилищных условий молодые семьи могут в течение семи месяцев.
Ранее Karelinform.ru сообщал, что в Карелии планируют ускорить темпы расселения аварийного жилья.