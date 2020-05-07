СК проводит обыски в домах задержанного бизнесмена Анатолия Быкова

СК проводит обыски в домах предпринимателя Анатолия Быкова в Красноярске и Крыму. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Сейчас проводятся в том числе обыски по месту жительства Быкова в Красноярске и его загородном доме в Крыму», — приводит ТАСС её слова.

Как отмечается, были изъяты фотоматериалы, которые относятся к периоду совершения преступления, а также документы, представляющие интерес для следствия.

Ранее СК сообщил о задержании предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова.

По данным следствия, Быков причастен к организации двойного убийства в 1994 году: он поручил организовать убийство Александра Наумова и Кирилла Войтенко.