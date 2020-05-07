В честь Дня Победы корабли Черноморского флота выстроились парадным строем в Севастопольской бухте.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Строй сформировали подводная лодка «Ростов-на-Дону», ракетный катер «Р-60», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», большие десантные корабли «Азов» и «Орск», сторожевой корабль «Ладный», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также корабль Пограничной службы ФСБ России «Аметист».

9 Мая корабли произведут холостые выстрелы.

Ранее kp.ru сообщал, что учебный корабль «Перекоп» и базовый тральщик «Павел Хенов» Ленинградской военно-морской базы прибыли в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях в честь Дня Победы.