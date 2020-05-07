Ряд промышленных предприятий Подмосковья смогут работать с 12 мая

Строительные компании и ряд промышленных предприятий смогут вернуться к работе в Подмосковье с 12 мая.

«С 12 мая строительные компании и ряд предприятий промышленности смогут вернуться к работе. Но только при условии соблюдения требований безопасности», — говорится в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьёва.

Он отметил, что «контролировать дистанцию между сотрудниками, измерение температуры и ношение СИЗ будут стюарды».

С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления ограничений: могут возобновить работу предприятия промышленности и строительства, в том числе возобновляется строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов.