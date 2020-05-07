В России начались испытания БПЛА в рамках борьбы с распространением COVID-19

Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» начал испытания возможностей беспилотников «при отработке санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НИЦ.

30 апреля специалисты протестировали функциональные возможности беспилотных авиационных систем при отработке санитарно-противоэпидемических мероприятий. Испытания состоялись на полигонной базе ФКП «ГкНИПАС».

«Опыт борьбы с инфекцией в Китае, США и Европе показал высокую эффективность применения беспилотников для контроля соблюдения режима карантина на соответствующей территории, оповещения населения, доставки биоматериалов и медикаментов, обеззараживания», — заявили в НИЦ.

На испытаниях были задействованы БПЛА «Геоскан-101», «Геоскан-401» и GIMINI, разработанные и изготовленные ГК «Геоскан», а также БАС «Аэроб-1» и «Аэроб-2», разработанные и изготовленные ООО «Аэроб».

Как отметили в институте, результаты показали, что применение беспилотников может заметно повысить эффективность решения задач по выявлению случаев нарушения режима самоизоляции на территории лесопарковых зон; эффективность проведения санитарной обработки сложных крупноразмерных объектов; эффективность доведения информации до граждан.

По итогам тестов НИЦ сформирует предложения по дальнейшему использованию БПЛА для предотвращения распространения коронавируса.

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